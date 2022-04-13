ABD'de kürtaj yasağı: Oklahoma Valisi sadece 'tıbben acil durumlarda' kürtaj yapılmasına izin veren yasa tasarısını imzaladı

Oklahoma Valisi Kevin Stitt, salı günü, 'tıbbi acil durumlar' dışında eyalette kürtaj yapılmasını yasa dışı kılacak yasa tasarısını imzaladı. Stitt, tasarıyı imzalarken,"Oklahoma'da yaşamı seçmek istiyoruz, kürtaja izin vermek istemiyoruz" dedi.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Oklahoma Temsilciler Meclisi tarafından geliştirilen yasa, mahkemede engellenmediği takdirde bu yaz yürürlüğe girecek. Yasanın yürürlüğe girmesi durumunda, 'kürtaj yaptığı suçlamasıyla' hüküm giyen sağlık görevlilerine 100 bin dolara kadar para cezası ve 10 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

Reuters'ta yer alan habere göre; yaptığı açıklamada yasağı kınayan Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, Kongre'ye kürtaj haklarını ulusal düzeyde bir sisteme sokacak yasa çıkarma çağrısı yaptı. Psaki, "Bugün Oklahoma'daki kadın haklarına saldıran rahatsız edici eylemler, ulusal eğilimin bir parçası ve Biden Yönetimi, Oklahoma'daki ve ülke genelindeki kadınların gelecekleri hakkında kendi seçimlerini yapma özgürlüklerini savunma mücadelelerinde yanında olmaya devam edecek" dedi.

Ulusal Kürtaj Federasyonu'nun baş program sorumlusu Melissa Fowler, "Bugün imzalanan acımasız yasak, bu yaz yürürlüğe girerse; Oklahoma'daki ve Teksaslı kadınların yanı sıra kürtaj erişim haklarına yönelik saldırılarla karşı karşıya kalan bölgenin tümü üzerinde yıkıcı bir etkisi olacak" açıklamasını yaptı.

Oklahoma'da, bu yıl yürürlüğe giren başka bir yasa da neredeyse 'tüm kürtajların yasaklanmasını' ve Teksas'ın altı haftalık kürtaj yasağına benzer şekilde, kürtaja 'yardım veya yataklık eden' kişileri dava etmek için özel vatandaşlara güvenmeyi öneriyor.

Bu yasa tasarısı, yasanın vali tarafından imzalandıktan hemen sonra yürürlüğe girmesine olanak sağlayacak bir acil durum maddesi de içeriyor.