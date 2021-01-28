ABD'de kümes hayvanı tesisinde sıvı nitrojen sızıntısı: En az 6 kişi hayatını kaybetti

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ABD'nin Georgia eyaletinin kuzeydoğusundaki bir kümes hayvanı tesisinde meydana gelen sıvı nitrojen sızıntısı nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

AP'nin haberine göre; Georgia Sağlık Sistemi sözcüsü Beth Downs, Gainesville şehrindeki sızıntı nedeniyle olay yerinde 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, acil serviste ise bir kişinin öldüğünü söyledi.

Hall County İtfaiye Şefi Zach Brackett, itfaiyecilerin bazıları yaralı olan, dışarıda dolaşan işçileri bulmaya çalıştığını söyledi. Sızıntıda en az 4 itfaiyeci yaralandı ve solunum şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Brackett, yaklaşık 130 işçinin otobüsle yakındaki bir kiliseye götürüldüğünü ve yaralı olup olmadıklarının kontrol edildiğini; bazılarının hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Sızıntının olduğu tesise yakın bir okulun yöneticileri de açıklama yaparken, öğrencilerin güvende tutulduğunu, sızıntının kontrol altına alındığını ve havadan yayılmadığını söylediler. Fabrika ve okulun önünden geçen yol, yaklaşık 2,5 kilometre boyunca kapatıldı.

Tesisinde sızıntı meydana gelen Prime Pak Foods şirketinin CEO'su konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Gainesville şehri, çok sayıda tesiste binlerce insanın çalıştığı, ülkenin en büyük kümes hayvanı endüstrisinin merkezi konumunda bulunuyor.