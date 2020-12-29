ABD'de küçük dronlar artık geceleri de uçabilecek

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), küçük boyutlu dronların sokaklarda gece uçabilmesi için izin çıkaracaklarını duyurdu.

FAA'den yapılan yazılı açıklamada, küçük boyutlu dronların gece vakti uçması için izin çıkarılacağı bildirildi.

Kararın ocak ayından sonra 60 gün içerisinde uygulamaya geçeceğini belirten FAA, güvenlik sorunları konusundaki endişeyi gidermek için de dronlara uzaktan erişim kimliği teknolojisi şartı koyacaklarını kaydetti.

FAA'in bu kararının ticari teslimatlar için drone kullanımında büyük bir adım olduğu belirtildi.