ABD'de Krispy Kreme, aşı yaptırana bedava donut verecek

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ABD'de donut zinciri Krispy Kreme, insanları Koronavirüs aşısı olmaya teşvik etmek için kampanya yürüten şirketler arasına katıldı.

Zincir, aşı olduğuna dair karne gösteren herkese 2021'in sonuna kadar bedava şekerli donut vereceğini duyurdu. Müşteriler, bedava donutlarını istedileri zaman alabilecek. Krispy Kreme gelecek haftalarda sağlık çalışanları ve aşılanma merkezlerinde çalışanlara donut göndermeyi planladığını da duyurdu.

Şirket ayrıca çalışanlarına aşı olmaları için mesaileri sırasında 4 saat izin vereceğini bildirdi.