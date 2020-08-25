ABD'de Koronavirüs'ün sahte olduğunu düşünen rahip, Covid-19'dan öldü

ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının sahte olduğunu düşünerek, sağlık tavsiyelerine uymayan Floridalı bir taksi şöförü, eşini Covid-19'dan kaybetti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Brian Lee Hitcehns ve eşi Erin, internette okudukları Koronavirüs'ün 5G sistemiyle bağlantılı olduğunu ya da sadece grip gibi bir hastalık olduğunu söyleyen komplo teorilerine inandı. Çift bu nedenle, yetkili makamların sağlık tavsiyelerini dikkate almadı ve hasta olduklarında da, hemen yardım istemediler.

Mayıs ayında Koronavirüs'e yakalanan çift, hastaneye kaldırıldı. Ancak Brian iyileşirken, astımı ve bir uyku hastalığı olan 46 yaşındaki eşi hastalığı ağır geçiriyordu. Rahiplik yapan Erin, Koronavirüs kaynaklı kalp sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

Brian Hitchens, BBC'ye yaptığı açıklamada, şimdi uyarıları başından beri dinlemiş olmayı dilediğini ve eşinin kendisini affetmesini umduğunu söyledi. Hitchens "Bu gerçek bir virüs ve insanları farklı etkiliyor. Geçmişi değiştiremem, sadece bugünü yaşayabilirim ve gelecek için daha iyi tercihler yapabilirim" dedi.