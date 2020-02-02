ABD'de Koronavirüs'ün beklenen etkilerinden birinin 'yabancı düşmanlığı' olduğunu savunan üniversite tepki çekti

T24 Dış haberler

ABD'de California Üniversitesi'nin Koronavirüs'ün beklenen etkileri üzerine hazırladığı çalışma tepki çekti. Çalışmada Çin'den kısa süre içinde dünyaya yayılan salgının beklenen sonuçları arasında 'yabancı düşmanlığı' yer aldı. Yabancı düşmanlığını 'normal' sonuçlardan biri olarak gösteren okul tepkiler üzerine özür diledi.

California Üniversirtesi'nin Sağlık Bölümü Instagram hesabı üzerinden Koronavirüs'ün beklenen ve normal sonuçlarını listeledikleri bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, Koronavirüs'e yönelik beklenen sonuçlar arasında şunlar yer aldı:

-Anksiyete, endişe, panik

-Çaresiz hissetmek

-Sosyal çekilme

-Konsantrasyon ve uyku zorluğu

-Öfke

-Yabancı düşmanlığı: Asya'dan gelen insanlarla iletişim kurarken korku, daha sonra bundan pişman olma

Öğrencilerinin yüzde 30'undan fazla Asya'dan gelen California Üniversitesi'nin Koronavirüs'ün yaratacağı 'yabancı düşmanlığını' normal sonuçlardan biri olarak listelemesi tepki çekti.

Üniversite daha sonra yaptığı paylaşımı silerek özür diledi.