ABD'de Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı açıklananın üzerinde olabilir

ABD'de yeni tip Koronavirüs'ün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 65 bini aştı. Ancak bazı uzmanlar bu sayının gerçekte çok daha fazla olmasından korkuyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) son verileri, Koronavirüs'ten en fazla etkilenen yedi eyalette 8 Mart-11 Nisan tarihleri arasında ölüm oranlarının normalden yaklaşık yüzde 50 daha fazla olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılara göre CDC'nin verileri ABD'de Covid-19 hastalığı sonucu ölenlerin sayısının açıklanandan 9 bin fazla olabileceğini gösteriyor.

ABD halen dünyada gerek Koronavirüs vaka gerekse de Covid-19'dan ölenlerin sayısında açık farkla ilk sırada.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre ülkede vaka sayısı 1 milyon 121 bin 414. Can kaybı sayısı ise 65 bin 416.