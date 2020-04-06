ABD'de Koronavirüs'ten hayatını kaybeden hastanın son sözleri: Bunu kim ödeyecek?

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ABD'de Derrick Smith isimli bir doktor, ülkesinin sağlık sisteminin hastalarda yarattığı derin mali endişeyi gözler önüne seren bir paylaşımda bulundu.

Doktor Smith, kaybettiği bir Koronavirüs hastasının ölümünden kısa süre önce entübe edilip solunum cihazına bağlanırken zorlukla sarf ettiği son sözlerinin, "Bunu kim ödeyecek?" olduğunu ifade etti.

Smith, entübe edilen hastaların çoğunluka iyileşmediğini ifade ederek, bu soruyu eşiyle son kez konuşurken dile getirdiğini aktardı.

Doktor, şu anda hastanedeki durumun "açık ara farkla" hiç görmediği kadar kötü olduğunu yazdı.

ABD'de şu ana kadar 336 bin 851 Koronavirüs vakası görüldü ve 9 bin 620 kişi hayatını kaybetti.