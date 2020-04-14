ABD’de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti

ABD’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümler bir hafta içinde ikiye katlanarak 25 bine yükseldi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin merkez üssü olan ABD’de, virüs kaynaklı ölü sayısı bir hafta içinde ikiye katlandı.

Reuters’ın aktardığı verilere göre, ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti.

Dünyanın en üçüncü en fazla nüfusa sahip ülkesi olan ABD’de, toplam Covid-19 vaka sayısı da 600 bin civarında bulunuyor.

Dünyada en fazla Covid-19 vakası tespit edilen ülkede, geçen hafta günlük olarak 1500 ila 2000 arasında ölümler meydana gelmişti.

Bugün ise, birkaç eyalet tarafından henüz bilgi verilmese de yaklaşık 1800 ölüm gerçekleşti.