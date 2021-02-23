ABD'de Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 500 bini geçti: "Bu kaderi kabullenemez, acıya karşı hissizleşemeyiz"

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ABD'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini geçti.

Kaiser Ailesi Vakfı tarafından yapılan analize göre ABD'de son 5 haftada 100 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ocak'ta en çok tespit edilen ölüm nedeninin Covid-19 olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, 5 günlüğüne tüm federal binalarda bayrakların yarıya indirilmesini emretti.

Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşleri Beyaz Saray'ın önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Biden, "Biz ülke olarak böyle acımasız bir kaderi kabul edemeyiz. Acıya karşı hissizleşmemeli, buna karşı koymalıyız" diye konuştu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'de mevcut olarak günde ortalama 2 bin kişi Koronavirüs kaynaklı sebeplerden hayatını kaybediyor. Bu sayı Ocak ortasında 3 bine kadar çıkmıştı.

Salgını en ağır geçiren ülke olan ABD'de şu ana kadar 28.1 milyon vaka tespit edildi.