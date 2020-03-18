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Dünya

ABD'de Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 108'e yükseldi

Test kitlerinin yaygın dağıtılmasıyla vaka sayısı arttı

18 Mart 2020 08:09

ABD genelindeki 50 eyalette yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) bulunan hasta rapor edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 6 bin 300'ü geçti. Virüsten kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 108'e yükseldi.

Salı gecesi yapılan son güncellemeye göre ABD genelindeki koronavirüs kaynaklı ölü sayısı bir günde 20'den fazla artarak 108'e, vaka sayısı ise 6 bin 362'ye yükseldi. Söz konusu ölümlerin 55'i virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, New York'ta 13, Californiya'da 12 ölüm haberi rapor edildi.

Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde test kitlerinin daha yaygın olarak dağıtılmaya başlanmasıyla birlikte son iki günde vaka sayısının önemli ölçüde artması dikkati çekti.

 
 
 

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