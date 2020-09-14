ABD'de Koronavirüs her hafta binleri öldürürken Trump kapalı alanda miting yaptı

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ABD Başkanı Donald Trump, kendi yönetiminin yürürlüğe soktuğu Koronavirüs önlemlerini ihlal ederek Haziran ayından bu yana ilk kez kapalı alanda miting organize etti.

Nevada'da bir depoda binlerce kişinin önüne çıkan Trump, "ABD'nin virüsü yenmek için "son virajda" olduğunu söyledi.

ABD basınının aktardığına göre kamera çekimlerinde görünen Trump'ın arkasındaki grup dışında mitinge katılan çoğu kişi maske takmadı.

Trump'ın Oklahoma'nın Tulsa kentindeki mitinginden bu yana ABD'de kapalı alanda miting gerçekleştirilmiyordu. Bazı medya organları Oklahoma'da vakaların Haziran'da tekrar artış göstermesini bu mitinge bağlamıştı.

Nevada'daki mitingde coşkulu tezahüratlar arasında Trump, "Ülkeyi tekrar kapatmıyoruz. Ülkenin tekrar kapanması milyonlarca Amerikalının hayat ve hayallerini yok eder" dedi.

Demokrat rakibini de hedef alan Trump, "Biden yerli teröristlerin kalbini kazanmaya çalışıyor. Benim planım ise yerli teröristleri tutuklamak. Biden kazanırsa çeteler kazanır" diye konuştu.

Koronavirüs salgınından en ağır şekilde etkilenen ülke olan ABD'de şu ana kadar 6 milyon 500 binden fazla vaka tespit edildi ve yaklaşık 200 bin kişi hayatını kaybetti.