ABD'de Koronavirüs bulaşan kişi sayısı 1 milyonu geçti

ABD’de Covid-19 salgınında toplam vaka sayısı 1 milyon eşiğini aştı.

Dünya genelinde Covid-19’dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 3 bin 328 oldu. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 57 bin 533’e ulaştı.

New York, vaka ve ölü sayısı bakımından salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyor. New York’u, New Jersey ve Massachusetts izliyor.

ABD’yi 232 bin 128 vakayla İspanya, 199 bin 414 vakayla İtalya ve 166 bin 36 vakayla Fransa takip ediyor.