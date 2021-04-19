ABD'de Koronavirüs aşısı için tüm yaş ve sağlık koşulları kaldırıldı; herkes aşı olabilecek

ABD'de aşı olmak için gerekli koşulların hepsi kaldırıldı. Böylece isteyen herkes aşı olabilecek. Ülkede 18 yaş üzerindeki nüfusun yüzde 50,4'ünün en az bir doz Koronavirüs aşısı belirtildi.

NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay, "Bugün itibariyle, ABD’de yaşayan ve isteyen herkes aşı olabilecek. Tüm yaş ve sağlık koşulu öncelikleri kaldırıldı. Ayrıca, ülkenin yarısına en az 1 doz aşı yapıldı. Günlük 3.5 milyon civarında kişiye aşı yapılıyor." diyerek ABD'de aşılamadaki yeni dönemi aktardı.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) istatistiklerine göre, ülkede dört ay önce başlayan Koronavirüs aşılama kampanyası kapsamında yetişkinlerin yarısından fazlasına en az bir doz aşı yapıldı. CDC'den yapılan açıklamada dört ay içinde yetişkin nüfusun yüzde 50,4'ünü oluşturan yaklaşık 130 milyon kişiye en az bir doz Koronavirüs aşısı vurulduğu belirtildi. ABD'de her üç yetişkinden birine ise iki doz aşı yapıldığı açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 19 Nisan’a kadar herkesin aşı olma iznine sahip olmasını hedeflediklerini belirtmişti.