ABD'de Kongre'ye saldıran milis grubun lideri, iktidar değişimini zorla durdurmak için Trump'tan izin almaya çalışmış!

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6 Ocak 2021'de ABD'nin yasama organı Kongre'ye ev sahipliği yapan Kapitol binasına Joe Biden'ın seçimleri kazandığı onaylanırken yapılan saldırıya katılan milis grup Oath Keepers'ın lideri Stewart Rhodes'un, bir arabulucu aracılığıyla dönemin başkanı Donald Trump'tan görev devrini zorla durdurmak için izin istemeye çalıştığı ortaya çıktı.

The Guardian'ın aktardığına göre Adalet Bakanlığı belgeleri, 6 Ocak'ta Rhodes'un ismi paylaşılmayan bir kişiyi aradığını gösteriyor. Bu konuşmanın, Oath Keepers grubunun Trump'ın yakın çevresinde en az bir kişiyle teması olduğuna işaret ettiği düşünülüyor.

Belgelere göre Oath Keepers, Kongre saldırısını sonlandırdıktan sonra Rhodes, milis grubun liderlerini toplayıp birkaç blok ötedeki otele gitti.

Rhodes'un bütün liderleri bir odaya doldurduktan sonra telefonunu hoparlöre alarak Trump'a yakın bir ismi aradığı belirtildi. Adalet Bakanlığı'na göre bu konuşmada Rhodes, Kapitol saldırısı Biden'ın başkanlığını onaylayacak seçmenler kurulu oylamasını durduramayınca Trump'ın kendilerine iktidar değişimini zorla durdurmaları için izin vermesini istedi.

İsmi paylaşılmayan kişi, Rhodes'un Trump'la direkt olarak konuşma talebini reddetti.

Rhodes, halkı ayaklanmaya teşvik için komplo yaratmakla suçlanıyor.