ABD'de Kongre üyesi, ailesiyle silahlı Noel pozu verdi

ABD'de bir Kongre üyesi, ailesiyle birlikte Noel için çektikleri fotoğrafta hepsinin elinde silahlarla poz verdi. ABD'de bir öğrencinin okulda düzenlediği silahlı saldırıda dört sınıf arkadaşını öldürmesinden bir gün sonra paylaşılan fotoğraf tepki çekti.

Kentucy Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Massie, çocuklarıyla birlikte çektirdikleri, herkesin elinde uzun namlulu tüfekler bulunan Noel fotoğrafına "Mutlu Noeller. Noel Baba, lütfen mühimmat getir" yazdı.

ABD'de 15 yaşındaki bir öğrencinin okula götürdüğü silahla dört sınıf arkadaşını öldürmesi ve yedi kişiyi yaralamasından sonra paylaşılan fotoğraf tepki çekti.