ABD'de Kongre'den Ukrayna için 40 milyar dolar yardım teklifi

ABD Kongresi’ndeki Demokratlar’ın Rusya’nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna’ya 39.8 milyar dolar yardım için daha anlaştığı öğrenildi.

Reuters’a konuşan iki kaynak, ABD Temsilciler Meclisi’nin ABD Başkanı Joe Biden’ın geçen ay teklif ettiği 33 milyar doları geçen yardım planını onaylayabileceği belirtildi. Senato liderlerinin de Temsilciler Meclisi onayından sonra hızla hareket edeceği aktarıldı.

c. Yardımın 20 milyar dolardan fazlası askeri destek içeriyordu.

Yeni teklifte ek 3.4 milyar dolar askeri destek ve ek 3.4 milyar dolar insani yardım yer alıyor.

Demokratlar da Cumhuriyetçiler de Ukrayna’ya yardımı desteklediklerini ve acil yardımı hızla kabul edeceklerini söyledi.