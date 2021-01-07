ABD'de Kongre binasında vurulduktan sonra ölen kadının son tweeti: Bizi hiçbir şey durduramaz

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Washington'da meydana gelen Trump yanlısı protestolarda ABD Kongre binasına girdikten sonra vurulan ve hayatını kaybeden kadının Ashli Babbitt isimli eski bir hava kuvvetleri mensubu olduğu belirtildi. Babbitt'in protestolardan bir gün önce, "Hiçbir şey bizi durdurmayacak" diye tweet attığı ortaya çıktı.

San Diego merkezli KUSI, Babbitt'in 14 yıl Hava Kuvvetleri'nde görev yaptığını ve 4 göreve çıktığını bildirdi.

Kanala göre Babbitt'in Trump destekçisi olduğu biliniyordu.

Babbitt'in Fox 5 kanalına konuşan kayınvalidesi, "Neden böyle bir şey yapmaya karar verdi bilmiyorum" diye konuştu.

Babbitt, ölümünden önceki günlerde Washington DC'de düzenlenecek eylemlere destek veren paylaşımları retweetlemişti. Babbitt'in son paylaşımında, "Bizi hiçbir şey durduramayacak... İstedikleri kadar denesinler 24 saatten kısa süre içinde DC'ye bir fırtına çökecek. Karanlık aydınlığa çıkacak" yazdığı görülüyor.

Washington polisi, Kongre binasında bir kişinin vurularak öldürüldüğünü açıklasa da kimlik paylaşmadı.