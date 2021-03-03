ABD’de Kongre binasında güvenlik önlemleri yeniden arttırıldı

ABD’de yarın Kongre binasının basılabileceği yönündeki istihbaratın ardından Kongre polisi binada güvenlik önlemlerini arttırdı. Washington DC tarafından yapılan açıklamada 4 Mart tarihine işaret edildi.

ABD’de 6 Ocak’tan bu yana Kongre binasına yönelik tehditler devam ediyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, aralarında “Yüzde 3” olarak bilinen aşırılık yanlısı bir milis grubunun bulunduğu birçok aşırı grubun yarın Kongre binasını basabileceği konusunda uyarıda bulundu.

İstihbaratın ardından Kongre polisi binada güvenlik önlemlerini artırarak, “4 Mart Perşembe günü, kimliği belirlenmiş bir milis grubu tarafından Kongre Binası'nı yönelik baskın ihtimalini gösteren istihbarat elde ettik" ifadelerini kullandı. Polis, istihbaratı ciddiye aldıklarını belirterek, olası tehdit hakkında başka bilgi paylaşmadı. Washington DC polisi tarafından yapılan açıklamada, 4 Mart ile ilgili bilgi ve istihbaratın farkında olunduğu ve tüm kolluk kuvvetlerinin çalışmaya devam ettiği belirtildi.

"Milis grupların başkente geldiğine dair kanıt yok"

Yetkililer, Kongre’de güvenlik önlemleri arttırılsa bile, Kongre’ye yönelik baskın ihtimalinin düşük olduğunu, bunun üyeler arasında konuşmanın ötesine geçtiğine dair kanıt olmadığını belirtti. Yetkililer, Kongre’ye yönelik yapılan konuşmaların ardından milis grup üyelerinden başkente gelenlerin olduğuna dair bir işaret olmadığını aktardı.

Kongre üyelerine yönelik tehditler arttı

Kongre Polis Şefi Vekili Yogananda Pittman yaptığı açıklamada, Kongre üyelerinin aldığı tehditlerin geçen yılın aynı dönemine göre 2021'in ilk iki ayında yüzde 93'ün üzerinde arttığını belirtti.

ABD’de QAnon komplo teorisyenleri ise, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Mart'ta yeniden göreve gelerek başkanlık koltuğunu devralacağına inanıyor. ABD’de 1793 ile 1933 yılları arasında başkanları 20 Ocak yerine 4 Mart'ta yemin ederek göreve başlardı. (İHA)