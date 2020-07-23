ABD'de kolluk kuvvetleri, Portland Belediye Başkanı Wheeler'a biber gazı sıktı: "Bayağı bir sinirlendim"

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ABD'nin Portland kentinde gerilim Başkan Donald Trump'ın kente federal ajanlar gönderme kararından sonra iyice tırmanırken, kolluk kuvvetleri eylemlere katılan Belediye Başkanı Ted Wheeler'a biber gazı sıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde federal mahkeme salonunun önündeki eylemlere katılan Demokrat Wheeler'ın yanındaki protestocularla birlike öksürdüğü ve gözlük bulmaya çalıştığı görülüyor.

Wheeler, biber gazı sıkılana kadar protestocuların en önünde durdu.

Konuyla ilgili New York Times'a konuşan Wheeler, "Korkmuyorum ama bayağı bir sinirlendim" dedi ve ekledi; "Federal memurlar abartılı bir karşılık veriyor".

Wheeler, federal kolluk kuvveti üyelerinin verdiği karşılığın gerilimi arttıracağını söyledi ve protestoların barışçıl olduğuna dikkat çekerek böyle bir hamleye gerek olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Portland kentinde meydana gelen sistematik ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemleri bastırması için Beyaz Saray ülkeye federal memurlar göndermişti.