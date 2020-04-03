ABD'de kendini izolasyona alma emrine uymayan üç kişiye elektronik kelepçe takıldı

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ABD'nin Kentucky eyaletinde hakimler, kendini izole etme emrine uymayanlara yeni tip Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek için bir tür ev hapsi cezası vermeye başladı.

Louisville Courier-Journal'ın haberine göre Kentucky'de hakimler, iki Koronavirüs taşıyan hastaya ve bir hasta yakınına karantina kuralını deldikleri için elektronik kelepçe takılmasına karar verdi.

WTVO'nun ulaştığı tutanaklara göre ilk karar 21 Mart'ta bir hasta alışveriş yapmaya gittiği için verildi.

Hakimler üç kişiye de elektronik kelepçe takılmasına karar vermlerine rağmen, 2 hastayı ve hasta yakınına bir suçlama yöneltmedi.

Kentucky eyalet yasalarına göre kamu sağlığı yetkilileri herhangi bir kişiye Koronavirüs salgını nedeniyle "kendini karantinaya alma" emri verebiliyor.