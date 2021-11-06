ABD'de kaotik gün ve uzun süren parti içi bölünmenin ardından Demokratlar, Biden'ın 1 trilyon dolarlık altyapı paketini alt meclisten geçirdi

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ABD'de Demokratlar, parti içi bölünme, süreci aylarca uzattıktan sonra anlaşmaya vararak Başkan Joe Biden'ın en önemli iç politika vaatlerinden olan 1 trilyonluk altyapı paketini Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nden geçirdi.

Biden ve Demokrat Parti liderlerinin arabuluculuk yaptığı 'ateşkes' sayesinde partinin ilerici kanadındakiler, ılımlıların sosyal politika ve iklim değişikliği paketini desteklemeyi kabul etmesi karşılığında altyapı paketinin geçmesini engellemeyi bıraktı.

Taraflar, Washington'da kaotik geçen bir cuma gününün ardından anlaştı. Demokratlar, ekonomik vizyonları için önemli iki paketi birden geçirmeyi umarken, bir grup ılımlının bloke kararı alması oylamanın ertelenmesine sebep oldu.

Ilımlılar ve ilericiler arasındaki açmazın çözülmesi için parti liderleri yoğun lobicilik yaptı.

Günün sonunda altyapı paketi 228 oya 206 oyla kabul edildi. 13 Cumhuriyetçi pakete destek verdi, 6 Demokrat karşı çıktı.

Biden, Kasım 15'e kadar sosyal politika paketinin de geçeceğini düşündüğünü söyledi.