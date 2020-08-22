ABD'de iyi gelen ekonomik veriler S&P 500 ve Nasdaq'da rekor kapanış getirdi

ABD'de ekonomik verilerin beklenenden iyi açıklanmasıyla S&P ve Nasdaq endeksleri yükselerek günü rekorla kapattı.

Bloomberg'de yer alan habere göre, S&P 500 endeksi yüzde 0,37 artarak, 3.398,20 puana çıktı ve kapanışta rekor seviyeye ulaştı. Nasdaq endeksi de yüzde 0,42 kazançla 11.311,80 puana yükseldi ve günü rekorla kapattı

Kapanışta, Dow Jones endeksi 190 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,69 artışla 27.930,57 puana yükseldi.

Güne karışık seyirle başlayan endekslerdeki yükselişte, beklenenden iyi gelen ekonomik veriler belirleyici oldu.

ABD'de açıklanan verilere göre, ikinci el konut satışları, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 24,7 artarak 5,86 milyona yükseldi ve rekor seviyede artış kaydetti. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisiyle mart, nisan ve mayıs aylarında düşüş gösteren ikinci el konut satışları, haziranda rekor artış kaydetmişti. Bunu temmuzda da tazeleyen veriye ilişkin piyasa beklentisi, satışların yüzde 14,7 artışla 5,38 milyona yükselmesi yönündeydi.

Ülkede imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) de ağustosta 2,7 puanlık artışla 53,6 değerine çıktı ve son 19 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Beklentinin üzerinde yükseliş kaydeden verinin, ağustosta 51,9 değerini alması öngörülüyordu.