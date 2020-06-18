ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 1.5 milyon oldu

ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı 13 Haziran'da sona eren haftada 1.5 milyon oldu. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle normalleşme süreci başlaması nedeniyle işsizlik başvurularında azalma olsa da bir hafta içinde yine 1 milyonun üzerinde kişi ilk defa işsizlik başvurusunda bulundu.

ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı 13 Haziran'da sona eren haftada 1.5 milyona geriledi. Beklenti 1.29 milyondu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Covid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemeye başladığı 14 Mart ile biten haftadan bu yana toplam 46 milyon 2 bin olarak hesaplandı.



Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 234 bin 500 kişi azalarak 1 milyon 773 bin 500'e düştü.



Süregelen işsizlik başvuruları ise 6 Haziran ile biten haftada bir önceki haftaya göre 62 bin kişi azalarak 20 milyon 544 bin oldu.

Pandemi öncesi başvurular 200 bin civarında, 50 yılın en düşük seviyelerinde seyrediyordu.