ABD'de ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemlerin sürdüğü Portland'da 200 protestocu karakol önünde toplandı

ABD'nin Oregon eyaletinin Portland kentinde meydana gelen sistematik ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemler sürüyor. Dün gece 200 protestocu, bir karakol önünde toplanarak polisle karşı karşıya geldi.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'nin Minneapolis kentinde, Mayıs ayı sonunda siyah vatandaş George Floyd'un polisin diziyle boynuna bastırarak hayatını kaybetmesi sonucun başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemler Oregon'un en büyük kenti Portland'da sürüyor.

Portland polisi, dün gece bir karakol önünde toplanan yaklaşık 200 eylemcinin şişe ve taş fırlattığı, polislere lazer tuttuğu, polis araçlarına zarar verdiğini söyledi. Polis, taş atan bir eylemciye müdahale ederken sırasında fırlatılan 'sünger uçlu ölümcül olmayan bir yuvarlağın' yaralanmaya sebep olduğunu açıkladı. Polis, 3 eylemci hakkında işlem başlatıldığını söyledi.

ABD'de bütün eyaletlerde George Floyd'un öldürülmesi üzerine eylemler başlamıştı. Portland kentinde ise ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemler 2 aydır devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi sabahı yaptığı bir açıklamada "Oregon, Portland'da bir kötü isyan gecesi daha" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın protestolar üzerine kente federal ajan yollama kararı tepki çekmişti.