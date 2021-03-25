ABD'de ilk kez bir trans birey federal yetkili oldu

T24 Dış Haberler

ABD'de Senato, Dr. Rachel Levine'ın Sağlık Bakanı Yardımcısı olarak göreve başlamasını onayladı. Bu vesileyle Levine, transseksüel olduğunu açıklamış ilk federal yetkili oldu.

Senato'da Levine'ın göreve getirilmesi 52 evet oyuna karşı 48 hayır oyuyla kabul edildi. Tüm Demokrat senatörler evet oyu kullanırken, Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins ve Lisa Murkowski de Levine'ın göreve getirilmesini destekledi.

Bir çocuk doktoru olan Levine, daha önce Pennsylvania eyaletinin en üst düzey sağlık yetkilisi ve doktoru olarak görev yapmıştı.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, "Rachel Levine'ın göre getirilmesi ABD'deki LGBTİ'ler için başka bir önemli mihenk taşı oldu. Ülkemizde trans bireyler neredeyse diğer tüm gruplara kıyasla daha yüksek oranda istismara, evsizliğe ve depresyona maruz kalıyor. Dr.Levine gibi isimlerin spot ışığında olması cahiliyet bariyerlerinin yıkılmasına yardımcı olacaktır" dedi.