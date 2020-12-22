ABD'de iki yolcu kapıyı açıp hareket eden uçaktan atladı

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New York'taki La Guardia Havalimanı'nda iki yolcunun bir servis köpeğiyle birlikte taksi halindeki uçaktan piste atladığı belirtildi.

Delta sözcüsünün CNN'e yaptığı açıklamaya göre yolcular Atlanta'ya giden uçağın kapısını açtı.

New York Times, iki yolcunun da polis tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

Uçak, olaydan sonra körüğe geri döndü ve tüm yolcuları indirdi. Yolcuların ya başka uçuşlara kaydırıldığı ya da Delta'nın onlara otel sağladığı belirtildi. Uçağa gerekli teknik incelemeler yapıldı.