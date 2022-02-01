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Dünya

ABD'de iki mahkumun öldüğü çete kavgasının ardından tüm federal hapishaneler tecrit altına alındı

ABD’de 134 federal hapishane olduğu ve 150 binden fazla mahkumun kaldığı biliniyor

01 Şubat 2022 14:31

ABD’nin Texas eyaletinde bir hapishanede çeteler arası çıkan kavgada iki mahkumun hayatını kaybetmesi üzerine bütün federal hapishanelerde tecrit altına alındı.

BBC’de yer alan habere göre, Texas’taki yüksek güvenlikli cezaevinde çıkan çete kavgasında iki kişi ölmüş, iki kişi ağır yaralanmıştı.

Federal Cezaevleri Bürosu, geçici olarak tüm hapishanelerde tecrit uygulaması başlatılacağını söyledi.

ABD’de 134 federal hapishane olduğu ve 150 binden fazla mahkumun kaldığı biliniyor.

Hapishanelerde tecrit uygulandığında, mahkumlar hücrelerinden çıkamıyor ve ziyaretçi alınmıyor.

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