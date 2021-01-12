ABD'de hayvanat bahçesinde tutulan yedi goril Koronavirüs'e yakalandı

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ABD'nin San Diego kentinde bir hayvanat bahçesinde yaşayan yedi gorilin Koronavirüs testi çıktı. Hayvanat bahçelerinde tutsak olarak yaşayan primatlardan ilk Koronavirüs haberi gelirken gorillerden birkaçının semptom gösterdiği de belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, San Diego'da bulunan hayvanat bahçesinin müdürü Lisa Peterson birlikte yaşayan sekiz goril arasında virüs yayldığını; bazılarının öksürdüğünü söyledi. California Valisi

Gorillere virüsü bulaştıranın asemptomatik bir hayvanat bahçesi görevlisi olduğu düşünülüyor.

Türler arası Koronavirüs bulaşı salgının başından bu yana tartışılan bir konu. Hangi hayvanların enfekte olabileceği bilinmezken dünyanın çeşitli yerlerinde az sayıda evcil kedi ve köpeğin Koronavirüs'e yakalandıği haberi gelmişti. Aynı zamanda biri ABD'de olmak üzere birkaç yerde hayvanat bahçelerinde tutulan büyük kediler de Koronavirüs'e yakalanmıştı.