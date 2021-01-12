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Dünya

ABD'de hayvanat bahçesinde tutulan yedi goril Koronavirüs'e yakalandı

12 Ocak 2021 08:34

T24 Dış Haberler

ABD'nin San Diego kentinde bir hayvanat bahçesinde yaşayan yedi gorilin Koronavirüs testi çıktı. Hayvanat bahçelerinde tutsak olarak yaşayan primatlardan ilk Koronavirüs haberi gelirken gorillerden birkaçının semptom gösterdiği de belirtildi. 

The Guardian'da yer alan habere göre, San Diego'da bulunan hayvanat bahçesinin müdürü Lisa Peterson birlikte yaşayan sekiz goril arasında virüs yayldığını; bazılarının öksürdüğünü söyledi. California Valisi 

Gorillere virüsü bulaştıranın asemptomatik bir hayvanat bahçesi görevlisi olduğu düşünülüyor. 

 

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