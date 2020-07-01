ABD'de hava kuvvetlerine ait bir F-16 düştü

T24 Dış Haberler

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde ABD ordusuna ait tek koltuklu bir taarruz uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü.

Düşen uçağın Shaw Hava Kuvvetleri Üssü'nde alev aldığı görüldü. Uçağın pilotu, kazadan sonra hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Askerin ismi, aile bilgilendirilene kadar paylaşılmayacak.

ABD Hava Kuvvetlerine ait F-16'nın nede düştüğüyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

20. Savaş Kanadı'ndan yapılan kısa açıklamada uçağın rutin bir tatbikat sırasında kaza yaptığı dışında bir detaya yer verilmedi.