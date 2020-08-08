ABD'de hapishaneden kaçan mahkum 46 yıl sonra yakalandı

ABD'nin Colorado eyaletinde 1974 yılında hapishaneden kaçan bir mahkum, 46 yıl sonra farklı bir isim kullanarak yaşadığı kasabada yakalandı. Mahkum, vurduğu polisin çalışmaları sonucunda bulundu.

Euronews'in haberine göre, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada Luis Archuleta isimli 77 yaşındaki adamın yaklaşık 40 yıldır Ramon Montoya takma ismiyle New Mexico eyaletinin Espanola kasabasında yaşadığı belirtildi.

Archuleta, 1971 yılında kimlik kontrolü sırasında Daril Cinquanta isimli polis memurunu silahla vurmak suçundan hüküm giymişti. Polislikten emekli olduktan sonra kendi özel dedektiflik şirketini kuran Cinquanta ise Archuleta'yı aramayı bırakmadı.

Yıllar sonra bir ihbar aldığını söyleyen Cinquanta, "Bir telefon geldi ve karşıdaki kişi bana beni vuran adamın yerini söyleyeceğini belirtti. Çok ihtimal vermedim. 46 yıl sonra birisi arıyor ve bana adresini ve kullandığı ismi veriyordu" dedi.

Bunun üzerine yeniden yakalanan Archuleta, mahkemeye çıkarılmak üzere gözaltına alındı.

Gözaltı sonrasında konuşan FBI yetkilisi Michael Schneider, "Bu, her yerdeki suçlulara açık bir mesaj: Ne kadar kaçarsanız kaçın, eninde sonunda FBI sizi bulacak ve adaletin önüne çıkaracaktır" açıklamasını yaptı.