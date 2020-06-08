ABD'de halk 13 gündür polis şiddeti ve sistematik ırkçılığa karşı sokakta: Seattle'da protestoculara ateş açıldı, Ulusal Muhafızlar başkentten gönderiliyor

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ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolar 13. gününde de devam etti.

Protestoların başladığı ve George Floyd'un öldürüldüğü yer olan Minneapolis'in Şehir Konseyi, veto edilemeyecek bir çoğunlukla şehrin polis gücünü dağıtmaya karar verdi. Şehrin mevcut polis sisteminin düzenlenemeyeceğini belirten üyeler, protestocuların karşısına çıkarak, "Polis Departmanı'nı dağıtma sürecini başlatacaklarına" dair söz verdi.

Ulusal Muhafızlar geri gönderiliyor

Geçen hafta kendisine yakın bazı isimler dahil birçok kişinin protestolara karşı orduyu harekete sokma kararını eleştirmesinden sonra ABD Başkanı Trump, Ulusal Muhafızlar'a ülkenin başkenti Washington D.C.'den çekilmelerini emretti. Üç eski genelkurmay başkanı, pazar günü yaptıkları açıklamalarla Trump'ın orduyla ilgili kararlarını kınamış ve ordunun halk nezdinde güvenilirliğini tehlikeye attığını söylemişti.

Kararını Twitter üzerinden duyuran Trump, "Şimdi her şey kontrol altında. Onlar eve gidecekler, ama gerekirse geri dönebilirler" dedi ve pazar akşamı Washington'da beklenenden "çok daha az" protesto eylemleri meydana geldiğini ifade etti.

New York Belediye Başkanı, polis departmanına giden parada kesintiye gidileceğinin sözünü verdi

Şehirde 10 gece üst üste meydana gelen büyük eylemlerin ardından New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, belediyenin polise sağladığı parada kesintiye gidileceğini ve bu paranın sosyal hizmetler için kullanılacağını belirtti. Ülke genelinde protestocular, belediye başkanlarına, "Polisi finanse etmeyi bırakın" tezahüratlarıyla sesleniyordu.

De Blasio liderliğindeki belediyenin 90 milyar dolarlık bütçesinin 6 milyar doları NYPD'ye aktarılıyordu.

Seattle'da bir protestocu vuruldu

ABD'nin kuzeybatısındaki Washington eyaletinin Seattle kentinde bir kişi arabasıyla protestocuların arasına daldı ve bir kişiyi vurdu.

Silahlı saldırganın gözaltına alındığı duyuruldu.

Saldırıda yaralanan Daniel isimli protestocu, "Onun suratına yumruk attım. Kolumda silahın patladığını hissettim. Doğru zamanda hareket etmiştim. Ancak tüm bunları eylemlerdeki insanları korumak için yaptım" dedi.

Ülke genelinde protestolar devam etti

Floyd'un polis tarafından katledilmesinden 13 gün sonra pazar günü de ABD'nin birçok noktasında ırkçılık karşıtı eylemler meydana geldi.

New York'un merkez adası Manhattan'da protestocular polis şiddetine son verilmesi talebiyle yürüdü ve gökdelenler şehrini polis şiddetine kurban giden siyah vatandaşların isimleriyle inletti; "Breonna Taylor'ın adını söyleyin! George Floyd'un adını söyleyin!"....

Los Angeles'ın Hollywood bölgesinin ana caddesinde binlerce kişi yürüdü. Yürüyenlere bazı kişiler arabalarıyla bazıları da bisikletleriyle eşlik etti.

New York Times'ın aktardığına göre Hollywood'daki protestolarda neredeyse hiç polis memuru görülmedi.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve en az 140 farklı şehre yayılan protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.