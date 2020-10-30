ABD'de günlük vaka sayısında yeni rekor: 91 bin 248 kişi enfekte oldu

ABD'de 91 bin 248 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi. Bu, salgının başından bu yana tek bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Koronavirüs salgınında vaka sayısında artış hızlanırken, ABD'de de yeni günlük vaka sayısı rekoru kaydedildi.

ABD'de 29 Ekim itibariyle son 24 saatte 91 bin 248 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi. Bu, salgının başından bu yana tek bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu.

ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken ülkede seçimler açısından kritik önemde olan Ohio, Michigan, Kuzey Carolina ve Wisconsin gibi eyaletlerde salgın alarm verici durumda geldi.