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Koronavirüs

ABD'de günlük Koronavirüs ölümleri en yüksek seviyeye ulaştı

Bir günde 3 bin 900 kişi hayatını kaybetti

08 Ocak 2021 11:38

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka ve ölüm sayılarının en yüksek olduğu ABD'de dün bir günde 3 bin 900 kişi hayatını kaybetti. Salgından en çok etkilenen eyalet California oldu. 

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'de dün Koronavirüs kaynaklı ölümlerde en yüksek sayı görüldü. Bir günde 3 bin 900 kişi hayatını kaybetti. 

Aralık ayı ABD'de salgında en çok ölümün yaşandığı ay oldu. Noel'de ailelerin bir araya gelmesi ve yeni yılda toplanmalar nedeniyle Ocak ayında durumun daha kötüye gidebileceği düşünülüyor. 

 

 
 

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