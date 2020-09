ABD'de günlük Covid-19 kaynaklı ölümlerde en yüksek seviye görüldü

ABD'de 27 Mayıs'tan bu yana yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerde en yüksek seviye görüldü. Son 24 saatte 1453 kişi yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı ise 66 bin 986 arttı.

Reuters’ın John Hopkins Üniversitesi’nden elde ettiği verilere göre son 24 saatte 1453 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle ülke genelindeki ölü sayısı 153 bin 882'ye yükseldi. 27 Mayıs’ta 1484 kişi yaşamını yitirmişti.

Can kayıplarında başı çeken eyalet Florida oldu. Eyalette ölü sayısı 4. gün üst üste rekor kırdı. Perşembe günü 253 olarak açıklanan can kaybı sayısı, son 24 saatte 257 olarak duyuruldu. Eyaletteki toplam can kaybı ise 6 bin 483.

Ülke genelinde Cuma günü itibarıyla 66 bin 986 kişiye yeni tanı koyulurken, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 580 bine ulaştı.