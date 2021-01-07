ABD'de göreve yeni başlayan Cumhuriyetçi Kongre üyesi, Adolf Hitler'e atıfta bulundu: "O bir konuda haklıydı..."

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Yeni yasama döneminde ABD'nin yasama sisteminin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde görev yapmak üzere geçen günlerde yemin eden Cumhuriyetçi Mary Miller, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'e atıfta bulundu.

Salı günü "Trump'ı Destekleyen Anneler" grubunun mitinginde konuşan Miller, "Adolf Hitler bir konuda haklıydı; 'Gençliğe kim sahipse gelecek onundur" dedi.

Miller, bu sözleri "çocukları kazanmaları" gerektiğinden bahsederken sarf etti.

Çiçeği burnunda Cumhuriyetçi Kongre üyesinin sözleri sosyal medyada çok hızlı bir şekilde yayıldı ve tepki çekti. Birçok Kongre üyesi, Miller'ın Hitler'in sözlerini kullanmasını kınadı.

Illinoisli bir çiftçi olan Miller, son seçimlerde Kongre'ye girmeye hak kazanmış ve pazar günü yemin edip göreve başlamıştı.