ABD'de Goldman Sachs, bankaları dahil kurumlarına giren herkes için Koronavirüs aşısını zorunluk tutacak

ABD’de Goldman Sachs bankası çalışanlarına bir mesaj göndererek kurumlara giren müşteriler dahil herkesin Koronavirüs’e karşı aşı yaptırmış olması gerektiğini duyurdu.

The New York Times’ta yer alan habere göre, Goldman Sachs, ABD’deki tüm banka şubelerinde 7 Eylül’den itibaren Koronavirüs aşısı yaptırmış olmayı zorunluluk hâline getirdi.

Goldman Sachs’in kararında ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA), Pfizer/BioNTech aşısına tam kullanım onayı vermesi etkili oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, FDA’in onayından sonra ülkedeki şirketlere aşı zorunluluğunu değerlendirmeleri yönünde bir çağrı yapmıştı.