ABD'de Ginsburg'un Yüksek Mahkeme'deki koltuğu ne zaman doldurulmalı tartışması büyüyor

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ABD Yüksek Mahkemesi'nin liberal yüzü ve kadınlara eşit haklar mücadelesinin en büyük destekçilerinden Yargıç Ruth Bader Ginsburg'un geçen hafta hayatını kaybetmesinin ardından yerine kimin geçeceğine ne zaman karar verilmesi gerektiğine dair tartışmalar sürüyor.

Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, Cumhuriyetçilere "vicdanlı olma" çağrısında bulunarak ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım genel seçimlerinden önce Ginsburg'un koltuğunu doldurmasını önlemelerini istedi.

Demokratlar, koltuğu dolduracak yargıçı 3 Kasım genel seçimlerini kazanan kişinin belirlemesi gerektiğini savunurken, çoğu Cumhuriyetçi yeni yargıçın hemen seçilmesi taraftarı.

Biden, "Bakın saf davranmıyorum. Trump ve Mitch McConnell'a seslenmiyorum, onlar zaten ne istiyorsa onu yapacak. Derinlerde bu ülke için neyin iyi ve anayasaya uygun olduğunu bilen Cumhuriyetçi senatörlere sesleniyorum" diye konuştu.

6 hafta sonra yapılacak seçimler için oy kullanma sürecinin şimdiden başladığına dikkat çeken Biden, şu anda yeni bir Yüksek Mahkeme yargıcı atanmasının "gücün kötüye kullanılması" kapsamına gireceğini söyledi.

Cumartesi gecesi Trump Kuzey Carolina'da gerekleştirdiği mitingde Ginsburg'un yerini bir kadın hakime vereceğini söylemişti. Trump 2020 kampanyası bu hafta sonu destekçilerine yolladığı e-postada, "HALK O KOLTUĞUN DOLDURULMASINI İSTİYOR" yazmıştı.

9 kişilik yüksek mahkeme, ülke liderinin sorumlu tutulması, kürtaj ve LGBT hakları gibi birçok konu hakkında karar verme yetkisine sahip. Ginsburg'un ölümünden önce Muhafazakarların 5'e 4 üstünlüğü bulunuyordu. Demokratlar, Trump'ın bir muhafazakar yargıç daha atmasının dengeleri bozabileceğinden endişe duyuyor.

Ginsburg, torununa verdiği vasiyetnamesinde, "En öncelikli dileğim yeni başkan belirlenene kadar yerimin doldurulmamasıdır" ifadelerine yer verdi.