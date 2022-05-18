ABD’de George Floyd’un ölümü nedeniyle yargılanan eski polis 2 yıl sonra suçunu kabul etti

ABD'de, George Floyd'un ölümü ile ilgili davda yargılanan eski polis memuru Thomas Lane, yaklaşık iki yıl sonra suçunu kabul etti.

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020’de siyah George Floyd’u gözaltına aldığı sırada boynuna baskı yaparak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin ile olay anında yanında bulunan 3 eski polis memurundan bir olan Thomas Lane, suçunu kabul etti.

Lane, Floyd'un ölümüyle ilgili olarak ikinci derece adam öldürmeye yardım ve yataklık etmek ile ikinci derece kasıtsız cinayete yardım ve yataklık etmekle suçlanan üç eski polis memurdan biriydi. Chauvin’in Floyd’un boğazına dizi ile baskı uyguladığı sırada bacaklarını tutan 39 yaşındaki Lane, savunma anlaşmasının parçası olarak 2 yıl sonra ikinci derece adam öldürme suçunu kabul ettiği bildirildi.

Lane için 36 ay hapis cezası önerildi

Minnesota Başsavcısı Keith Ellison'ın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, savcıların anlaşma gereği ikinci derece kasıtsız cinayete yardım ve yataklık etmekle suçlamasını düşürmeyi kabul ettikleri belirtilerek, Lane için 36 ay hapis cezası önerdikleri ifade edildi.

"Kabul etmesi önemli bir adım"

Ellison, "Thomas Lane'in Floyd'un ölümündeki rolünün sorumluluğunu kabul etmesinden memnunum" ifadelerini kullanarak, "Yanlış bir şey yaptığını kabul etmesi, Floyd ailesinin, topluluğumuzun ve ulusun yaralarını iyileştirme yolunda önemli bir adımdır. Hesap verebilirlik bu davada önemli ve adalete doğru devam eden yolculuğumuz için gerekli” dedi.

"21 Eylül'de mahkeme tarafından ceza verilmesi bekleniyor"

Savunma avukatı Earl Gray ise, Lane'in cinayetten suçlu bulunması halinde 12 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı için suçunu kabul etmeyi kabul ettiğini ifade etti. Gray, "Müvekkilim cinayet davasını kaybetme riskini almak istemedi, bu yüzden 3 yıl hapis cezası ile adam öldürme suçunu kabul etmeye, 2 yıl sonra salıverilmeye karar verdi ve cinayet davası düştü. Ceza, federal cezasıyla eş zamanlı olacak ve cezasını federal bir kurumda çekecek. Yeni doğmuş bir bebeği var ve çocuğunun hayatının bir parçası olmama riskini almak istemedi" dedi.

Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekten geçtiğimiz şubat ayında suçlu bulunan Lane’ne 21 Eylül'de federal mahkeme tarafından ceza verilmesi bekleniyor.