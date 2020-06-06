ABD'de George Floyd protestoları sürüyor: Bugün için dev eylemler planlandı, Minneapolis'te polisin 'boyun kilidi' kullanması yasaklandı

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ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolar 11. gününde de devam etti.

Minneapolis'te yetkililer, polisin boyun kilidi kullanmasını yasaklayacak bir anlaşmaya vardıklarını ifade etti. Belediye yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre şehir ve eyalet yönetimi arasında yapılan anlaşma kapsamında Minneapolis'teki polis memurları mesai arkadaşlarının orantısız güç uyguladığını görürse müdahale etmek ve durumu bildirmek zorunda olacak. Polis Derek Chauvin, Floyd'u boğarken, yanında bulunan üç memur duruma seyirci kalmıştı

Protestoların 11. gününde New Orleans'tan Los Angeles'a, Cleveland'dan New York'a birçok şehirde binlerce protestocu tekrar sokaklardaydı.

Bugün için dev protestolar planlandı

ABD'de cumartesi günü polis şiddetine karşıta dev protestolar düzenlenmesi planlanıyor.

Şu ana kadar eylemlerin en yoğun olduğu şehirlerden başkent Washington'da binlerce kişinin şehir merkezinde toplanması bekleniyor. Polis, şehirdeki birçok yolun sabah 6 ile gece yarısı arası kapalı olacağını duyurdu

New York'un üç bölge savcısı, protestolarda düşük seviyeli suç işleyenlere dava açmayacak

New York Şehri'nin Manhattan, Brooklyn ve Bronx bölgelerinin savcıları, polis şiddeti karşıtı protestolarda gözaltına alınanlardan düşük seviyeli suç işleyenlere dava açmayacaklarını duyurdu.

Protestoların başlamasından bu yana New York Şehri'nde 2 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Brooklyn'de dün yüzlerce kişi, New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde yüzüne biber gazı sıkıldıktan bir süre sonra hayatını kaybeden siyah vatandaş Jamal Floyd için yürüdü.

New York Times'ın aktardığına göre şehirde sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından bir grup polis de barışçıl eylem düzenleyen bir grubun etrafını sararak dağılmalarını önledi. Birçok kişi gözaltına alındı.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve en az 140 farklı şehre yayılan protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.