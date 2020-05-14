ABD'de son iki ayda 36 milyon kişi işsizlik maaşına başvurdu; çalışma yaşındaki her dört kişiden biri işsiz

ABD Çalışma Bakanlığı, geçen hafta 2,98 milyon vatandaşın daha işsizlik ödeneği için başvurduğunu duyurdu.

ABD'de yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ekonomiye etkileri sürüyor. Koronavirüs kaynaklı işsizliğin tavan yaptığı ABD'de bu Çalışma Bakanlığı verilerine göre geçen hafta 2,98 milyon kişi daha işsizlik ödeneğine başvurdu.

Bir önceki hafta işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı 3,18 milyon olmuştu. ABD'de son iki ayda işsizlik ödeneği başvuruları 36 milyonu aştı.

Bu da ABD'de çalışma yaşındaki her dört kişiden birinin işsiz kaldığı anlamına geliyor. ABD'de daha önce işsizlik hiçbir zaman bu oranda artmamıştı.

Koronavirüs salgını öncesi ülkede haftada en fazla yaklaşık 700 bin kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu.