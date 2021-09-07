ABD'de federal hükümet, Texas'a karşı: Adalet Bakanlığı, 'kürtaj yasağıyla mücadelenin yollarını aradıklarını' bildirdi

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ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Texas'ta geçen hafta yakın tarihin en ağır kürtaj yasaklarından birini yürürlüğe sokmasının ardından federal hükümetin kürtaj yaptırmak isteyen kadınları korumak için harekete geçeceğini ifade etti.

ABD Adalet Bakanlığı, kürtaj servislerine başvuranların şiddete uğramasına kesinlikle tolerans gösterilmeyeceğini ve yasakların kaldırılması için bir süreç yürüttüklerini bildirdi.

Bakan Garland, federal yasa 'Kliniklere Girme Özgürlüğü Yasası'nın (FACE) üreme sağlığı servisi almayı isteyenleri koruyacağını dile getirdi.

Texas yasasına karşı çıkmanın yollarını aradıklarını söyleyen Garland, bunu kadınların anayasal haklarını korumak için yaptıklarını belirtti.

FACE, üreme sağlığı için bir kliniğe girmeye çalışan kişinin fiziksel olarak engellenmesini ve bu kliniklere zarar verilmesini yasaklıyor.

Texas'ta geçen çarşamba günü yürürlüğe giren yasa, 6. haftadan sonra insanların çocuklarını aldırmalarını yasaklıyor ve vatandaşlara kürtaj yapan kişilere veya kürtaj yapılmasına yardımcı olduğuna inanılan insanlara dava açma hakkı veriyor. Muhafazakarların çoğunlukta olduğu Yüksek Mahkeme, yasayı engellemedi.

Birçok farklı kaynağa göre Cumhuriyetçi yönetimindeki Kuzey Dakota, Güney Dakota, Mississippi, Indiana, Arkansas ve Florida karar geçtikten bir gün sonra benzer bir yasağı yürürlüğe sokmak istediklerini ifade ettiler.

Kürtaj hakları aktivistleri, 1973'te kürtajı yasallaştıran Roe v. Wade davasında alınan emsal karardan bu yana görülmemiş sertlikteki yasaklarla mücadele edeceklerini ifade etti.

Pew Research Center'ın anketine göre ABD'lilerin yüzde 59'u kürtaj hakkını desteklediklerini belirtiyor.