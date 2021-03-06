ABD'de Facebook'a "sistematik ırkçılık" şüphesiyle soruşturma başlatıldı

T24 Dış Haberler

ABD'de İstihdamda Eşit Fırsat Komisyonu(EEOC), işe alımlarda ve terfilerde "sistematik ırkçılık yaptığı" şüphesiyle sosyal medya devi Facebook hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın basına yansımasından sonra Facebook'a iş başvurusunda bulunan üç kişi ve şirkette çalışan bir müdürün avukatları, Reuters'a yaptıkları açıklamalarda müvekkillerine karşı ayrımcılık yapıldığını ifade ettiler.

Facebook'ta operasyon programları müdürü olan Oscar Veneszee Jr ve şirkete iş başvurusu reddedilen iki kişi geçen temmuz ayında EEOC'ye konuyla ilgili başvuruda bulundu. Aralık ayında başvurusu reddedilen biri daha EEOC'ye giderek davaya adını ekledi. 4 kişi de Facebook'u subjektif değerlendirmelere dayanarak ve ırkçı stereotipleri kullanarak siyah vatandaşların iş başvurularına ve siyah çalışanlarına karşı ayrımcılık yapmakla suçladı.

EEOC, henüz Facebook'a hiçbir suçlama yöneltmedi. Birkaç ay daha devam etmesi beklenen soruşturmanın sonucunda Facebook'un ayrımcılık yapmadığı sonucuna da ulaşılabilir.

Facebook sözcülerinden Andy Stone, direkt olarak soruşturmanın durumu ve suçlamalar hakkında yorum yapmadan, "Herkes için saygılı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmak bizim için çok önemli" dedi. Stone, "Bize yapılan her türlü suçlamayı ciddiye alıyor ve her vakayı inceliyoruz" dedi.

Geçen haziran ayı itibariyle Facebook'un ABD'deki çalışanlarının sadece yüzde 3.9'unu siyahlar oluşturuyordu.