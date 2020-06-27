ABD'de Facebook'a karşı reklam boykotu kampanyası büyüdükçe büyüdü; Facebook, şirket politikasını değiştiriyor

Nefret söylemi içeren paylaşımlar hakkında sessiz kaldığı için eleştirilen Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirket politikasında değişikliğe gidileceğini açıkladı. Büyük şirketlerin reklam boykotuna katılacağını duyurmasının ardından Zuckerberg, nefret söylemi içeren paylaşımlara ve siyasi içeriklere uyarı ekleneceğini duyurdu. CEO Mark Zuckerberg, “Hiçbir siyasetçi için istisna yapılmayacak” dedi.

Daha önce, “Sosyal medya platformları gerçeğin yargıcı olmamalı” diyerek Twitter’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın paylaşımlarına uyarı eklemesine karşı çıkan Zuckerberg, Unilever ve Coca-Cola’nın reklam boykotuna katılmasından saatler sonra şirket politikasındaki değişikliği duyurdu.

ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan ‘Stop Hate for Profit’ isimli kampanya kapsamında şirketler Facebook reklamlarını durdurma kararı aldı. Cuma günü Unilever, Coca-Cola, Honda, Hershey ve Jansport gibi markalar da boykota dahil olacaklarını açıkladı. Dünyanın en büyük hızlı tüketim ürünlerini üreten Unilever şirketi, altı ay süreyle Facebook’a reklam vermeyeceğini duyurdu. TIKLAYIN - ABD'de Facebook'a karşı reklam boykotu kampanyası büyüyor; Ben&Jerry's de katıldı

Zuckerberg, insanların ırk, din veya cinsel yönelimine yönelik fiziksel güvenlik veya sağlık için tehdit oluşturan reklamların da yasaklanacağını belirtti. Zuckerberg, şu ifadeleri kullandı:

“Bu zorluklar kapsamında ilerleme kaydedebileceğimiz konusunda iyimserim. Sanırım bunu özgür ifade ve oylama kapsamında demokratik geleneklerimizi koruyarak yapabiliriz.”

"Paylaşımlar kaldırılmayacak, uyarı eklenecek"

Facebook sözcüsü ise, ABD Başkanı ile Twitter arasındaki gerilimi başlatan ve Twitter’ın ‘teyit’ uyarısı eklediği paylaşıma, seçmenlerin, seçim süreci hakkında bilgi alabileceği bir link ekleneceğini söyledi.

"Bu, paylaşımların doğru olup olmadığına dair bir yargılama süreci değil”

Şirket politikasını ihlal eden içeriklere uyarı ekleneceğini ancak platformdan kaldırılmayacağını ve seçim sürecini etkileyebilecek paylaşımlara seçim bilgilendirme merkezi bağlantısının ekleneceğini söyleyen Zuckerberg, “Bu, paylaşımların doğru olup olmadığına dair bir yargılama süreci değil” dedi.