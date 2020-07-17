ABD'de evsiz vatandaşa "geri salto" atması için 6 dolar teklif eden ve ölümüne sebep olan adam tutuklandı

T24 Dış Haberler

ABD'nin Las Vegas kentinde evsiz bir vatandaşa ters takla atması durumunda 6 dolar vereceğini söyleyen Keonte Jones tutuklandı. Evsiz adam, ters takla atmayı denerken sakatlanıp hayatını kaybetmişti.

28 yaşındaki Jones, bu hafta polis tarafından gözaltına alındı. Olayın 20 Haziran'da meydana geldiği belirtildi.

Las Vegas Polisi'nin yaptığı açıklamaya göre Jones, 55 yaşındaki Larry Coner'e ters takla atması için 6 dolar teklif etti. Coner, üçüncü denemesinde boynunun üzerine düştü. Olayı görenlerin Coner'in düşmesine güldüğü ve adamı ölüme terk ettiği belirtildi.

55 yaşındaki adam olaydan sonra hastaneye kaldırıldı ve 10 gün sonra omurgasındaki hasar nedeniyle hayatını kaybetti.

Jones'un olay anında Facebook'tan canlı yayın yaptığı belirtildi. Jones'un bir aile ferdi videoyu polise ulaştırdı. Konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldı ve Jones 14 Temmuz'da gözaltına alındı.