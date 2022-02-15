ABD'de Eurovision stili şarkı yarışması düzenlenecek; sunuculuğunu Snoop Dogg ve Kelly Clarkson yapacak

T24 Dış Haberler

ABD'de Eurovision stili bir şarkı yarışması başlatılacak. Yarışmanın sunuculuğunu Snoop Dogg ve Kelly Clarkson üstlenecek.

Yarışmaya ABD'nin 50 eyaletinin yanı sıra başkent Washington DC'den ve içişlerinde özerk olan beş bölgeden katılım olacak. 56 şarkıcı veya grubun yarışacağı şarkı yarışması 21 Mart'ta başlayacak ve final 9 Mayıs'ta düzenlenecek.

Tüm katılımcılar, yarışma için orijinal bir parça yazacak.

Snoop Dogg, sunuculuğa layık görülmeden onur duyduğunu ve sahnede kendisiyle birlikte "küçük kardeşim" diye hitap ettiği Clarkson'ın olacağını belirtti.

Clarkson da, "Eurovision konseptinin bir hayranıyım. Bu fenomeni Amerika'ya getirecek olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Öte yandan Eurovision, 2021'de yarışmayı İtalya'yı temsil eden Måneskin kazandığı için bu sene İtalya'nın Torino kentinde yapılacak.