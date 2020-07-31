ABD'de eski Cumhuriyetçi Parti başkan aday adayı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Eski Cumhuriyetçi başkan aday adayı ve Trump'ı Destekleyen Siyah Sesler komitesinin eş başkanı olan iş insanı Herman Cain, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

74 yaşındaki Cain'in bu ay hastaneye yatırıldığı belirtilmişti. Bu hafta Twitter hesabından yapılan açıklamada Cain'in ciğerlerine makineler aracılığıyla oksijen verildiği belirtilmişti.

Cain'in virüsü nerede kaptığı bilinmiyor.

Cain, Trump'ın 20 Haziran'da Tulsa'da düzenlediği mitinge katılmıştı. Mitingde çekilen fotoğraflarda Cain'in maskesiz bir biçimde birçok kişiyle yan yana oturduğu görülüyor. Tulsa mitinginde görev yapan 8 kişide Koronavirüs tespit edilmişti.

Trump 2020 kampanyasının sözcüsü Tim Murtaugh, mitingde Trump'ın Cain ile görüşmediğini bildirdi.

Cain, 2012'de Cumhuriyetçi Parti'den başkan adayı gösterilmek için ön seçimlere katılmış ancak kaybetmişti.