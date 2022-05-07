ABD'de eşini öldürmekle suçlanan Wilhoite, hapishaneden Cumhuriyetçi Parti ön seçimini kazandı

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ABD'nin Indiana eyaletinde eşini öldürmek ve cesedini bir dereye atmakla suçlanan Andrew Wilhoite, tutuklu bulunduğu hapishaneden Cumhuriyetçi Parti'nin kasaba konseyi için yaptığı ön seçimleri kazandı.

Salı günü Cumhuriyetçilerin Clinton Kasabası Konseyi'ndeki 3 sandalye için yaptığı ön seçimde Wilhoite, 276 oyun 60'ını aldı.

Wilhoite, Mart ayında eşi Elizabeth Wilhoite'nin cinayetiyle bağlantılı olarak tutuklanmıştı. 40 yaşındaki Cumhuriyetçi Partili, seçimlere Boone İdari Bölgesi Hapishanesi'nden katıldı.

Indiana polisi, Andrew Wilhoite'yi eşinin kafasına sert bir cisimle vurarak öldürmekle, daha sonra ise cesedi bir köprüden dereye atmakla suçluyor.

Mahkeme belgelerine göre Nikki Wilhoite, 17 Mart'ta boşanma davası açmıştı. Polis, Nikki'nin cesedini 26 Mart'ta derede buldu.