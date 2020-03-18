ABD'de endeksler koronavirüse yönelik olası teşviklerin etkisiyle yükselişle açıldı

ABD'de endeksler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı teşvik paketi üzerinde çalıştıklarını açıklamalarının ardından, salı gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi, 1000 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 5,19 artışla 21.237,01 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 6,23 artarak 2.534,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 6,23 yükselişle 7.334,78 puana çıktı.

ABD Başkanı Trump ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik çok önemli bir ekonomik teşvik planı üzerinde çalıştıklarını ve planın bugün senatoya sunulacağını duyurdu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray, Amerikalılara doğrudan ödemeleri ve küçük işletmelere ve havayolu endüstrisine finansal rahatlığı içeren 1 trilyon dolardan fazla bir mali paketi tartıyor. Hazine Bakanı Steven Mnuchin, şirketlerin 10 milyon dolara kadar vergi ödemelerini erteleyebileceğini, bireylerin ise Dahili Gelir Hizmetine yapılan ödemeleri 1 milyon dolara kadar erteleyebileceğini söyledi.