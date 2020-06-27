ABD'de el dezenfektanı içen 3 kişi öldü

ABD'nin New Mexico eyaletinde el dezenfektanı içen üç kişi öldü, üç kişi ise yoğun bakımda. Eyaletin sağlık bakanlığından bir sözcü, bir kişinin ise kalıcı olarak kör olduğunu söyledi. Sözcü, bu kişilerin Meksika'dan alınan ve metanol içeren el dezenfektanı içtiği bilgisini verdi.

Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Meksika'da üretilen ve zehirli metanol maddesi içeren 9 el dezenfektanının kullanılmamasını tavsiye etmişti.

Yüksek miktarda metanole maruz kalmak mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, bulanık görme, kalıcı körlük, felç, sinir sisteminde kalıcı hasar ve ölüme neden olabiliyor.